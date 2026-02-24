A Rorai Grande nasce Mozzon Noleggi | tradizione di famiglia e nuovo servizio per il territorio

Stefano Mozzon ha aperto Mozzon Noleggi a Rorai Grande, portando avanti la tradizione di famiglia nel settore dell’autotrasporto. La scelta di avviare questa attività deriva dalla crescente domanda di servizi di noleggio nel territorio e dalla volontà di offrire soluzioni più moderne ai clienti locali. La nuova impresa si inserisce in un contesto di rinnovamento per la zona, che vede nuovi investimenti nel settore. La strada verso il successo è appena iniziata.

Una nuova realtà imprenditoriale prende vita a Rorai Grande. Si chiama Mozzon Noleggi ed è l’iniziativa avviata da Stefano Mozzon, esponente di una famiglia storica di Pordenone, conosciuta in città per l’attività nel settore dell’autotrasporto. Il cognome Mozzon è infatti legato da anni al lavoro e alla presenza sul territorio. Oggi, con questa nuova attività, la tradizione familiare si rinnova entrando nel settore del noleggio auto, con un progetto orientato alla rapidità del servizio e alla vicinanza al cliente. L’idea alla base di Mozzon Noleggi è semplice: offrire un servizio locale, diretto e flessibile, capace di rispondere in tempi brevi alle esigenze di privati, aziende, officine e carrozzerie che necessitano di un’auto sostitutiva. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

