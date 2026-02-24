A Roma apre eccezionalmente al pubblico un luogo riservato solo agli studiosi | la mostra gratuita della Bibliotheca Hertziana che svela i disegni della Basilica Vaticana

La mostra gratuita della Bibliotheca Hertziana apre a Roma per svelare i disegni originali della Basilica Vaticana, un’occasione rara e molto attesa. La causa di questa apertura straordinaria risiede nel desiderio di condividere con il pubblico alcuni dei documenti più preziosi e nascosti, normalmente riservati ai ricercatori. La mostra permette di ammirare da vicino dettagli e schizzi che raccontano la storia e l’evoluzione del monumento. L’evento dura solo pochi giorni e attira molti appassionati di arte e architettura.

A Roma esistono dei luoghi normalmente non accessibili "ai comuni mortali" ma solo a ricercatori e studiosi di storia dell'arte. Tra questi c'è la Bibliotheca Hertziana che, in occasione di una mostra gratuita, apre eccezionalmente le sue porte al pubblico con un evento dedicato a uno dei cantieri più studiati della storia dell'architettura: la Basilica di San Pietro. Avremo finalmente un'opportunità rara per entrare in un ambiente solitamente riservato e scoprire materiali conservati lontano dai circuiti museali tradizionali.