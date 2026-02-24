A Palermo il campionato nazionale di estetica barber e stilisti

Il campionato nazionale di estetica, barber e stilisti si svolge a Palermo a causa dell'interesse crescente per le competizioni di settore. L’evento si terrà il 15 e 16 marzo 2026 al San Paolo Palace, in via Messina Marine n. 91, attirando professionisti da tutta Italia. La manifestazione prevede dimostrazioni pratiche e gare tra i migliori talenti del settore. Gli appassionati potranno seguire le esibizioni e scoprire le ultime tendenze.

A Palermo, il 15 e 16 Marzo 2026, al San Paolo Palace, in via Messina Marine n 91, sara' importante sede, che ospiterà un evento unico nel suo genere. Un campionato Nazionale di barber, parrucchieri, estetica e stilisti, dove l'arte e la cura della bellezza verranno messe in risalto. L' evento e' organizzato, dall'Accademia "HAIR & BEAUTY PROFESSIONAL, che vedrà la numerosa partecipazione, di competitor e esperti dei vari settori, provenienti da tutta Italia. Questo evento è un' opportunità unica, per scoprire i talenti più promettenti del settore per esplorare e farsi conoscere, e affrontare nuove frontiere nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

