a milano la salomon new shapers run 2026 risultati e foto

La Salomon New Shapers Run 2026 si è svolta a Milano, attirando molti appassionati di corsa. La bella giornata di sole ha invogliato numerosi partecipanti a sfidarsi sui 10 km, mentre le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, hanno animato l’evento. I concorrenti hanno mostrato entusiasmo e determinazione lungo il percorso, che si è snodato tra le vie della città. Alla fine, sono stati condivisi scatti e primi risultati della competizione.

Presenti le mascotte ufficiali Milano-Cortina Tina e Milo. A premiare i vincitori il campione Olimpico Antonio Rossi. Tra i 10mila runner anche l'influencer Lisa Migliorini - The Fashion Jogger. MILANO – In una mattinata letteralmente baciata dal sole, a fare il tifo per i runner della Salomon New Shapers Run 2026, la corsa di 10 km, c'erano anche le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Tina e Milo. Il percorso ha toccato le zone più iconiche di Milano, a un giorno dalla chiusura dei Giochi Olimpici Invernali, passando vicino al Braciere Olimpico posizionato nell'Arco della Pace. Una corsa urbana capace di unire Milano alle Olimpiadi in una edizione con un medagliere italiano da record.