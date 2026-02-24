A Milano c'è uno degli ultimi trottolai d'Italia la storia di Luciano Molinari | Un mio prodotto rivenduto a 480 dollari
Luciano Molinari, ebanista e trottolaio di Milano, ha deciso di vendere una sua trottola a 480 dollari perché la ritiene unica nel suo genere. La causa di questa scelta risiede nella cura artigianale e nella tradizione tramandata da generazioni. La sua bottega, ancora aperta nel cuore della città, conserva tecniche antiche e materiali di alta qualità. La storia di Molinari testimonia la passione per un mestiere che rischia di scomparire. La sua attività continua a catturare l’attenzione di appassionati e collezionisti.
Prosegue il viaggio di Fanpage.it, tra le botteghe storiche di Milano. Luciano Molinari è un ebanista e trottolaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
