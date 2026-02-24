A Limbiate il ricordo di Attanasio L’abbraccio di tutta la Brianza | Ricordarti è un atto di resistenza

Lunedì a Limbiate si sono riunite molte persone per ricordare Luca Attanasio, ucciso cinque anni fa durante un’operazione in Congo. La causa di questa commemorazione è stata la volontà di onorare il suo impegno e il sacrificio. La piazza principale si è riempita di cittadini, volontari e rappresentanti locali, tutti uniti nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno forte nella comunità. La giornata si è conclusa con un momento di silenzio collettivo.

© Ilgiorno.it - A Limbiate il ricordo di Attanasio. L’abbraccio di tutta la Brianza: "Ricordarti è un atto di resistenza"

È stata una giornata intensa e destinata ad entrare nella storia della città, quella vissuta domenica a Limbiate, per le celebrazioni del quinto anniversaro dell’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio. Nella ricorrenza dell’agguato in cui l’ambasciatore d’Italia nella Repubblica democratica del Congo perse la vita insieme al carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo, è stato ospite il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che ha presieduto due momenti religiosi, prima al cimitero, davanti alla tomba di Attanasio, poi in chiesa parrocchiale, dove ha celebrato la messa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Il segretario di Stato Vaticano a Limbiate per commemorare l’ambasciatore Luca AttanasioIl segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, si trova a Limbiate per ricordare l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso cinque anni fa in Congo. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Il ricordo di Attanasio resta esemplare; Tutti i divieti e le strade chiuse domenica 22 febbraio a Limbiate per la visita del segretario del Vaticano; Attanasio, la commemorazione a cinque anni dall'agguato; Limbiate, Attanasio a cinque anni dalla morte: le parole di Mattarella e Parolin. A Limbiate con il cardinale Pietro Parolin la commemorazione per Attanasio. Il ricordo della sindaca MorettiSOLARO – Un ricordo nel segno dell’impegno e del servizio per non dimenticare il sacrificio dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso cinque […] ... ilsaronno.it Luca Attanasio, il ricordo a 5 anni dalla morte: Resta il suo esempio, la sua umanità, il suo sorrisoNel giorno in cui ricorre il quinto anniversario della morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, le parole della moglie Zakia Seddiki. A Limbiate una messa solenne in memoria del diplomatico ucciso in C ... monzatoday.it Oggi ricorre il quinto anniversario dell’agguato in Congo in cui persero la vita l’ambasciatore, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. Mentre a Limbiate la comunità si stringe nel ricordo con una messa solenne, la famiglia non si arrende - facebook.com facebook Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Sindaco del Comune di Limbiate, Antonio Domenico Romeo e alla famiglia dell'Ambasciatore Luca Attanasio, il seguente messaggio: «L’iniziativa per commemorare il quinto anniversario della cru x.com