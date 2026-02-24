A Lecco due spacciatori mascherati da driver consegnavano le dosi a domicilio L’ultimo delivery finisce con le manette

Due spacciatori mascherati da driver consegnavano droga a domicilio, una pratica che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La polizia di Lecco ha intercettato un’ultima consegna e li ha fermati, trovando le dosi nascoste nel veicolo. La collaborazione tra gli agenti e le telecamere di sorveglianza ha permesso di smascherare il metodo di consegna e di bloccare l’attività illegale. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei sospettati.

Lecco, 24 febbraio 2026 – Droga a domicilio, come la pizza. I poliziotti della Mobile di Lecco hanno arrestato due fattorini della droga. Sono due cittadini marocchini di 25 e 29 anni. La droga a domicilio. Effettuavano una sorta di servizio di delivery dello spaccio a Lecco e hinterland: i clienti li chiamavano, prenotavano il tipo di droga e la quantità di droga e loro gliela portavano direttamente a casa. Gli investigatori della Mobile, che già stavano loro addosso da tempo, li hanno intercettati proprio durante un giro di consegne. I due non sono riusciti a trattenere il nervosismo e l'agitazione, ulteriori segnali che i sospetti dei poliziotti erano più che fondati.