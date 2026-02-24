A Laura Pausini e Carlo Conti il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni

Laura Pausini e Carlo Conti ricevono il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni per il loro ruolo di protagonisti della musica e della televisione. L’evento si è tenuto durante l’Opening Party, che ogni anno apre la settimana del Festival di Sanremo. La serata ha visto un grande afflusso di pubblico e un’atmosfera vibrante, con molti fan che hanno acclamato le star. La premiazione si è svolta con entusiasmo e momenti di festa.

È stata una serata carica di energia e grandi emozioni quella dell'Opening Party organizzato da TV Sorrisi e Canzoni, appuntamento che tradizionalmente inaugura la settimana del Festival di Sanremo. Un evento esclusivo che ha riunito artisti, conduttori e volti noti dello spettacolo per celebrare la musica italiana in un'atmosfera di festa e condivisione. A fare da cornice alla serata, il prestigioso Royal Hotel Sanremo, dove oltre 530 invitati hanno preso parte a un party che ha dato ufficialmente il via alla kermesse canora più amata del Paese. La consegna dei Telegatti. Tra gli attimi più intensi della serata, la consegna dei Telegatti ai due volti scelti per guidare il Festival, Carlo Conti e Laura Pausini.