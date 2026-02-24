A La Pennicanza Sanremo parte prima | Carlo Conti a sorpresa da Fiorello e Biggio nel giorno della prima serata

Carlo Conti ha fatto una sorpresa a “La Pennicanza” di Sanremo, invitato improvvisamente da Fiorello e Biggio durante la prima serata del festival. La scelta di coinvolgerlo è nata dalla voglia di creare un momento inatteso e divertente, regalando qualche sorriso al pubblico presente. Conti si è unito al duo in modo spontaneo, rispondendo prontamente alla chiamata in diretta. La scena ha catturato l’attenzione di chi assisteva allo show.

Sanremo è iniziato in anticipo, almeno a “La Pennicanza”. Nel giorno della prima serata del Festival, Fiorello e Biggio piazzano il colpo a sorpresa ospitando Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, che risponde in diretta alla chiamata dello showman. Tra una prova e l’altra, Conti interrompe i suoi impegni e raggiunge la postazione dello show all’esterno dell’Ariston, affiancando in collegamento il maestro Cremonesi. Il tono è leggero, ironico, perfettamente in clima pre-Festival: “ Una pennica ora? Impossibile. Abbiamo le prove, poi arriva Tiziano Ferro, devo parlare con Laura e Can. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Fiorello a La Pennicanza, le rivelazioni di Carlo Conti: “I Pooh a Sanremo”. E i Jalisse?Fiorello torna a parlare di Sanremo durante La Pennicanza e rivela di sentire la mancanza di quei tempi in cui conduceva il Festival con Amadeus.

Fiorello a La Pennicanza: ecco chi conduce Sanremo 2027 dopo Carlo ContiFiorello e Fabrizio Biggio sono stati protagonisti ieri sera a La Pennicanza, dove hanno annunciato alcune novità sul prossimo Festival di Sanremo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Fiorello a La Pennicanza: Notizia incredibile su Sanremo 2026 e Lady Gaga; Sanremo 2026, sfuriata di Fiorello contro Pucci: Si inca**ano pure gli pseudo-comici. E svela: Anche Pier Silvio è arrabbiato con me; Sanremo, videochiamata di Fiorello : Lunedì sarai il co-conduttore della Pennicanza, così impari; Stefano De Martino prossimo conduttore del Festival di Sanremo? Ecco le parole del direttore Rai a La Pennicanza da Fiorello.

A La Pennicanza Sanremo parte prima: Carlo Conti a sorpresa da Fiorello e Biggio nel giorno della prima serataSanremo è iniziato in anticipo, almeno a La Pennicanza. Nel giorno della prima serata del Festival, Fiorello e Biggio piazzano il colpo a sorpresa ... superguidatv.it

Fiorello, Carlo Conti nel mirino a La Pennicanza: A Sanremo invita gente a caso, poi la stoccata ad Andrea PucciIl direttore artistico del Festival è stato 'vittima' dei soliti attacchi irriverenti lanciati dal conduttore de La Pennicanza. E non sono mancati annunci a sorpresa. libero.it

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha risposto indirettamente alla richiesta di Ignazio La Russa di fare una sorpresa al comico Andrea Pucci. "Gli ho chiesto anche se volesse inviare un video scherzoso, ma è stato lo ste - facebook.com facebook

#CanYaman, in conferenza stampa insieme a #CarloConti, è il co-conduttore della prima serata di #Sanremo: "Mi sono preparato non pensando, sennò mi emozionavo troppo" x.com