A La Pennicanza Sanremo parte prima | Carlo Conti a sorpresa da Fiorello e Biggio nel giorno della prima serata

24 feb 2026

Carlo Conti ha fatto una sorpresa a “La Pennicanza” di Sanremo, invitato improvvisamente da Fiorello e Biggio durante la prima serata del festival. La scelta di coinvolgerlo è nata dalla voglia di creare un momento inatteso e divertente, regalando qualche sorriso al pubblico presente. Conti si è unito al duo in modo spontaneo, rispondendo prontamente alla chiamata in diretta. La scena ha catturato l’attenzione di chi assisteva allo show.

Sanremo è iniziato in anticipo, almeno a “La Pennicanza”. Nel giorno della prima serata del Festival, Fiorello e Biggio piazzano il colpo a sorpresa ospitando Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, che risponde in diretta alla chiamata dello showman. Tra una prova e l’altra, Conti interrompe i suoi impegni e raggiunge la postazione dello show all’esterno dell’Ariston, affiancando in collegamento il maestro Cremonesi. Il tono è leggero, ironico, perfettamente in clima pre-Festival: “ Una pennica ora? Impossibile. Abbiamo le prove, poi arriva Tiziano Ferro, devo parlare con Laura e Can. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

