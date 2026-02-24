A Kyiv l’immagine del disimpegno dei trumpiani che fomentano le forze antiucraine in Europa

Il disimpegno dei sostenitori di Trump ha provocato tensioni tra le forze antiucraine in Europa, influenzando le dinamiche locali. Zelensky ha nuovamente invitato l’ex presidente americano a visitare Kyiv, desideroso di rafforzare il sostegno internazionale. La richiesta riflette le tensioni tra le diverse fazioni politiche e il desiderio di mantenere alta l’attenzione sulla situazione in Ucraina. La visita, se avverrà, potrebbe cambiare gli equilibri attuali nella regione.

Durante le commemorazioni per i caduti, nel giorno del quarto anniversario dall'invasione russa, in Ucraina gli Usa non ci sono. E intanto, dalla Germania all'Ungheria, supportano i partiti e i leader anti Ue Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha di nuovo invitato Donald Trump ad andare in Ucraina: vorrei tanto venire qui, al memoriale al Maidan, a Kyiv, con il presidente degli Stati Uniti, ha detto Zelensky, “so per certo una cosa: solo stando qui, guardando con i propri occhi la nostra vita e la nostra sofferenza, sentendo quel che sentiamo noi e l’enormità di questo dolore, solo stando qui si può capire che cosa significa questa guerra”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’Europa davanti alla scelta su Kyiv che continua a rimandareLa situazione in Europa riguardo a Kyiv rimane complessa, con un dibattito aperto sulle responsabilità e il ruolo degli alleati.

Meloni: Allarme per il disimpegno di Trump sulla difesa? Buongiorno EuropaIl commento di Meloni evidenzia le preoccupazioni europee riguardo al possibile disimpegno degli Stati Uniti sulla difesa, sottolineando come l'Europa debba organizzarsi autonomamente per garantire la propria sicurezza.

