A Gazzola un anno di eventi tra tradizione e novità

Oltre venti appuntamenti già in calendario e altri che si aggiungeranno nei prossimi mesi: si prospetta un anno ricco di eventi per tutti i gusti per Gazzola, che nei giorni scorsi ha visto riunirsi in municipio rappresentanti delle associazioni, comitati e Pro Loco attive nell’organizzazione delle diverse iniziative insieme all’Amministrazione comunale - presenti il sindaco Simone Maserati e l’assessore Maria Rattotti - per iniziare a definire il calendario 2026.«Tutti confermati gli appuntamenti ormai storici e attesi che animeranno il capoluogo e le principali frazioni lungo tutto l’anno – annuncia l’assessore Rattotti – a cui si uniscono alcune interessanti novità che scopriremo più dettagliatamente nelle prossime settimane». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Un convenzione tra Gazzola e Travo per la sicurezza del territorio

