A Forlì il nuoto parla europeo | tre tappe chiave con i coach bulgari con il progetto Erasmus+

A Forlì, i tecnici bulgari coinvolti nel progetto Erasmus+ hanno guidato tre importanti tappe di nuoto, portando nuovi metodi di allenamento. La causa è l’iniziativa europea che promuove la mobilità sportiva e lo scambio di competenze tra professionisti. Durante le sessioni, gli allenatori hanno condiviso tecniche innovative con giovani atleti locali, rafforzando il legame tra differenti realtà sportive. La partecipazione attiva dei tecnici ha arricchito il percorso di crescita dei partecipanti.

E' Forlì a ritagliarsi un ruolo centrale, con tre appuntamenti che trasformano la città in un laboratorio europeo del nuoto Non solo scambi universitari: il programma Erasmus+ apre le porte anche allo sport di base e alla mobilità dei tecnici. In questa cornice nasce il progetto che porta in Romagna una delegazione di sette allenatori di nuoto bulgari per un percorso intensivo di job shadowing e formazione sul campo. E se tra Bologna e Cattolica sono previste visite e incontri, è Forlì a ritagliarsi un ruolo centrale, con tre appuntamenti che trasformano la città in un laboratorio europeo del nuoto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Giro d’Italia 2026: il Trentino protagonista della corsa rosa con tre tappe chiave

Il volley S3 riparte con sette tappe verso il Campionato EuropeoQuesta stagione di volley S3 riparte con sette tappe che porteranno verso il Campionato Europeo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Forlì capitale del nuoto con il 4° Trofeo Motion: in vasca campioni e 1.700 presenze; Elenco iscritti 4° Trofeo Motion. Al via Simone Cerasuolo, Michele Busa, Alessandro Pinzuti ...; Nuoto Sub Faenza: la pallanuoto Under16 vince a Forlì. Boschi e Alberelli sugli scudi ai campionati regionali; Nuoto Sub Faenza: gli Under 16 di pallanuoto vincono a Forlì.

Nuoto Sub Faenza, weekend di soddisfazioni tra pallanuoto e nuotoFine settimana intenso e ricco di segnali positivi per il Nuoto Sub Faenza, impegnato su più fronti tra competizioni regionali di nuoto e campionato ... ravennanotizie.it

Nuoto Sub Faenza in vasca da protagonista: Montevecchi d’oro, buone prove nel sincroÈ stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Nuoto Sub Faenza, protagonista sia nel nuoto in vasca sia nel nuoto artistico giovanile. A ... ravennanotizie.it

Nuoto Artistico Propaganda 5 podi per la Sport Center Parma al 1° Trofeo Regionale che si è svolto a Forlì Evelina Badarau (Solo cat. Assolute) Alice Palumbo (Obbligatori cat. Esordienti C) Camilla Rabaglia (Solo cat. Ragazze) Giada Calino Gi - facebook.com facebook