A Firenze uno stipendio base non basta Dipendenti pubblici e sanitari la città non è appetibile nemmeno per lavorare in Comune

Il gap tra salari e costi di vita a Firenze spinge molti dipendenti pubblici e sanitari a cercare alternative. La causa principale risiede nel fatto che uno stipendio base non copre le spese quotidiane, soprattutto negli affitti e nei trasporti. Questa situazione rende difficile attrarre e mantenere personale qualificato nel settore pubblico. Di conseguenza, molti professionisti scelgono di trasferirsi altrove, lasciando il Comune con risorse umane sempre più ridotte.

Firenze, 24 febbraio 2026 – «Il Comune di Firenze è come una nave da crociera: salgono a bordo, ma dopo una settimana vanno via». Un’analogia volutamente estrema quella di Raffaella Comodo - segretaria generale della Cisl Fp Firenze - ma che rende l’idea di una città vittima di sé stessa e sempre più proibitiva. Il mordi e fuggi non è solo nel turismo. Impiegati statali, operatori sanitari, insegnanti, forze dell’ordine. La città di Dante riesce comunque ad ammaliare, grazie al suo fascino immutato nel tempo, ma oggi è senza dubbio meno avvicinabile per chi ha un portafoglio ’normale’ da dipendente pubblico e spesso risulta respingente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

