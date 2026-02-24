A Ca' Mestre si festeggia il Capodanno cinese

A Mestre si festeggia l’arrivo del Capodanno cinese, causato dalla tradizione millenaria che celebra l’anno del Cavallo. La cooperativa OvEst organizza una serie di attività, tra cui laboratori artistici e spettacoli, per coinvolgere la comunità locale. La manifestazione si svolge nel quartiere di Ca’ Mestre, dove vengono allestite decorazioni e stand con specialità orientali. La festa rappresenta un momento di scambio culturale tra le diverse comunità presenti in città.

A Mestre si celebra l'0anno del Cavallo con i colori dell'oriente. La cooperativa sociale OvEst, punto di riferimento per lo scambio interculturale nato dall'esperienza di PassaCinese, annuncia una rassegna di laboratori ed eventi il cui cuore pulsante sarà la “grande festa del Capodanno cinese”, prevista per domenica 1 marzo 2026. Dalle 10 alle 18.30, lo spazio eventi di Ca’ Mestre ospiterà un'esperienza immersiva pensata per coinvolgere tutte le generazioni. «La festa del Capodanno cinese - spiegano gli organizzatori - rappresenta un po’ il senso della nostra missione: costruire una società più equa e inclusiva per tutte le generazioni attraverso l'educazione e lo scambio interculturale». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

