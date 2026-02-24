69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al Pollini Giovanni Guzzo e Zoltán Fejérvári

Giovanni Guzzo e Zoltán Fejérvári aprono la 69a stagione degli Amici della musica di Padova, portando un concerto all’Auditorium Pollini martedì 3 marzo alle 20.15. La loro esibizione segna il debutto padovano del duo, che propone un programma vario e coinvolgente. La serata attirerà appassionati e curiosi desiderosi di ascoltare interpreti di livello internazionale in una cornice storica della città. La musica riempirà il teatro e coinvolgerà il pubblico presente.

Debutto padovano del duo Guzzo - Fejérvári martedì 3 marzo, alle ore 20.15 all'Auditorium Pollini, per la 69a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Padova. I due artisti, sia nelle loro esibizioni solistiche che in duo, affascinano il pubblico di tutto il mondo con le loro emozionanti esecuzioni e sono tra gli artisti più interessanti della nuova generazione di musicisti. Il violinista Giovanni Guzzo, di origini venezuelane, musicista da camera, direttore e leader di alcuni dei principali ensemble odierni, è stato allievo del famoso violinista francese Maurice Hasson. Dopo aver ottenuto all'età di 16 anni una borsa di studio per la Royal Academy of Music a Londra, è diventato uno dei più giovani professori di violino nella lunga storia dell'istituto.