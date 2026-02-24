62enne ai domiciliari | mesi di stalking spezzati a Borbona

Un uomo di 62 anni di Borbona è stato messo agli arresti domiciliari dopo mesi di stalking che hanno terrorizzato una donna locale. La causa del provvedimento risiede nelle continue intimidazioni e minacce che l’uomo le ha rivolto, creando un clima di paura nella comunità. La vittima, finalmente libera dalla costante pressione, ha raccontato di aver vissuto con ansia e timore per lungo tempo. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti del paese.

