24 febbraio Madonna dal Bull | il segno apparso dopo il gesto sacrilego è visibile ancora oggi

Il 24 febbraio, un gesto irriverente ha lasciato un segno evidente sul volto della Madonna chiamata “dal Bull”. La figura sacra, colpita da un atto considerato sacrilego, presenta ancora oggi un segno visibile che testimonia l’evento. Testimoni raccontano di averlo notato subito dopo l’atto e di averlo fotografato, rendendo visibile la ferita che si è aperta sul volto sacro. La presenza di quel segno continua a suscitare curiosità tra i fedeli della zona.

Il gesto sacrilego di un folle o di un iracondo lasciò un segno ancora oggi visibile sul volto della Madonna che da allora in avanti sarebbe stata chiamata «dal Bull». In quel di Biella, sul colle di di Banchette, ai piedi del monte Rovella, sorge il Santuario della Madonna delle Grazie. A suo tempo la gente la chiamava «Madonna dal Bull», cioè «dal livido» (e vedremo perché). Il santuario si trova a 675 metri di altitudine nel comune di Bioglio, non distante dal comune di Pettinengo, nell'area naturale della Quargnasca (Parco della Rovella). L'attuale edificio fu eretto dai Barnabiti (che lo gestiscono ancora oggi) sui resti della vecchia chiesa utilizzata nel 1630 come lazzaretto durante una pestilenza.