120 italiani multati fino a 5.000€ per film e partite viste in streaming illegale e il prossimo potresti essere tu

Un'operazione della Procura di Bologna ha multato 120 italiani, con multe fino a 5.000 euro, per aver guardato film e partite in streaming illegale. Le indagini hanno scoperto che molti utenti utilizzavano piattaforme a pagamento senza autorizzazione, sfruttando servizi pirata. Tra le persone coinvolte ci sono anche utenti con abbonamenti attivi, che hanno condiviso le credenziali. Le autorità continuano a monitorare queste attività, mentre altri potrebbero essere coinvolti.

Guardare film e partite in streaming può costare caro, se l'abbonamento è illegale. Un'operazione coordinata dalla Procura di Bologna ha portato a sanzioni per 120 utenti che accedevano senza diritto a piattaforme a pagamento. Le multe possono arrivare fino a 5.000 euro. Non si tratta di chi condivide password tra amici, ma di veri e propri " clienti " di un sistema pirata organizzato. Il caso dimostra che anche chi guarda, e non solo chi trasmette, rischia conseguenze concrete. L'indagine rientra in un filone ormai strutturato di contrasto alla pirateria audiovisiva. Al centro del sistema c'era un rivenditore residente in provincia di Rimini, che offriva abbonamenti fasulli a prezzi inferiori rispetto a quelli ufficiali.