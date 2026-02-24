12 Sedie il teatro che restituisce voce agli invisibili | Donato Di Stasi racconta il suo monologo pluripremiato

Donato Di Stasi ha portato in scena il suo monologo, un racconto che mette in luce le storie di persone invisibili. La sua performance, premiata in vari festival, nasce dall’esigenza di dare voce a chi spesso resta in ombra. La narrazione si sviluppa come un viaggio tra frammenti di vite, creando un’immagine forte di solidarietà e connessione. La rappresentazione si svolge in un teatro di piccole dimensioni, rendendo ogni parola ancora più intima.

Un viaggio umano prima ancora che teatrale, un racconto frammentato che diventa corpo unico e una riflessione profonda sul significato dell’esistenza e del riconoscimento dell’altro. “12 Sedie”, scritto e diretto da Donato Di Stasi, è un monologo intenso che affronta il tema della migrazione e dell’identità attraverso una narrazione potente e contemporanea. Durante la conversazione nel podcast Cinema Stories, l’autore ha raccontato la genesi dello spettacolo, definendolo un’opera costruita come un insieme di frammenti che compongono una sola vita, quella di un giovane costretto a lasciare la propria terra per affrontare un viaggio fatto di deserti, prigioni e mare, fino ad arrivare in Europa dove diventa invisibile agli occhi della società. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

Il Teatro Tor Bella Monaca ospita mercoledì 25 febbraio 2026 alle 21 il monologo "12 Sedie" con Mimmo Surace.

