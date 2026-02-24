1.500 euro per tesi sulla biodiversità delle Dolomiti | scadenza 2026

Il Dolomia Biodiversity Award ha riconosciuto 1.500 euro per una tesi sulla biodiversità delle Dolomiti, a causa della crescente attenzione verso l’ambiente montano. La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata al 2026, con l’obiettivo di promuovere studi approfonditi sulla flora e la fauna locali. L’iniziativa, promossa dal marchio di fitocosmetici Dolomia, mira a sostenere giovani ricercatori e a valorizzare il patrimonio naturale delle montagne.

Il Dolomia Biodiversity Award, il premio lanciato da Dolomia, brand di fitocosmetici di Unifarco, rappresenta un'iniziativa innovativa nel panorama della ricerca accademica italiana. Il premio, del valore di 1.500 euro, è riservato a tesi di laurea magistrale e dottorato che si concentrano sulla biodiversità, con un particolare sulle Dolomiti. La giuria, composta da esperti e rappresentanti del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, valuterà le tesi discusse tra il 1 gennaio 2023 e il 31 marzo 2026. Le candidature sono aperte fino al 31 marzo 2026, con la cerimonia di premiazione prevista per il 22 maggio 2026 a Belluno.