Zes un' opportunità per le imprese marchigiane | Forza Italia programma una serie di incontri sul tema

Zes, un'opportunità per le imprese marchigiane: Forza Italia organizza incontri sul tema. La decisione di aprire la Zona economica speciale nasce dalla volontà di rilanciare lo sviluppo locale e attirare investimenti. L’associazione tra il progetto e la crescita delle aziende locali spinge il partito a coinvolgere direttamente gli operatori economici. La prima tappa si svolge questa settimana nelle principali città della regione. L’obiettivo è ascoltare le esigenze del settore produttivo.

Il commissario di FI Marche Sergio Battistoni e la capogruppo in consiglio regionale Jessica Marcozzi sottolineano la centralità degli azzurri nel traguardo raggiunto ANCONA – «L’ingresso ufficiale della Regione Marche nella Zona economica speciale segna l'avvio di una fase operativa che vede Forza Italia protagonista di una capillare attività di confronto con il mondo produttivo» Sull'importanza di questo traguardo è intervenuto Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche, sottolineando come la Zes rappresenti «una conquista storica per la nostra regione, frutto di un impegno che portiamo avanti senza sosta dal 2021». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

La Zes e le sue ultime novità, per Forza Italia «le Marche diventano una terra di opportunità per fare impresa»Da Ancona arriva una notizia che fa discutere.

Opportunità dalla Zes: "Vantaggi fiscali e crescita. La chance per le imprese"Dal 18 novembre, anche l’Umbria è entrata a far parte della Zona Economica Speciale (Zes), offrendo nuove opportunità alle imprese locali.

