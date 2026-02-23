Zelig 30 anni streaming e diretta tv | dove vedere il meglio di

Zelig, che festeggia i 30 anni, torna in onda questa sera su Canale 5 per trasmettere il meglio delle ultime stagioni. La causa di questa riproposizione è la volontà di celebrare tre decenni di comicità e intrattenimento. Lo spettacolo sarà disponibile in diretta alle 21:40, con una selezione di sketch e ospiti storici. Gli appassionati potranno seguire la serata in tv o in streaming, per rivivere alcuni dei momenti più divertenti.

. Questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda il meglio di Zelig 30, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent’anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Dove vedere Zelig (30 anni) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera, lunedì 12 gennaio 2026, alle 21:40 su Canale 5, va in onda la prima puntata di Zelig (30 anni).

Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataEcco dove seguire la seconda puntata di Zelig (30 anni): questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21:40, su Canale 5.

MAX ANGIONI - ZELIG E LA SCENA TAGLIATA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Un Checco Zalone preistorico è solo uno degli ospiti di Zelig 30 Svisti e mai visti (stasera in tv); I programmi TV di oggi 23 febbraio 2026: film, cabaret e attualità; ZELIG 30: SVISTI E MAI VISTI, il meglio del meglio delle quattro puntate condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada; Torna Giletti: sarà una nuova puntata della battaglia sulla lobby gay? Bonolis spariglia.

Zelig 30, stasera in tv c’è Svisti e mai visti: il meglio del meglio dello show tutto da ridereClaudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano in prima serata su Canale 5 con uno speciale imperdibile: tutto ciò che non si è visto (e che vale la pena rivedere) delle 4 puntate celebrative ... msn.com

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono ancora una volta alla guida del gruppo di comiciIl tempio della comicità torna in tv e lo fa con un'edizione straordinaria per celebrare 30 anni di risate che hanno rivoluzionato la comicità e l'intrattenimento televisivo. Stasera, lunedì 12 ... gazzetta.it

Vi aspettiamo domenica 22 febbraio Al Teatro Zelig per festeggiare insieme i 30 anni del Voy al Tangoy - La Milonga - Viale Monza 140, Milano !!! - facebook.com facebook