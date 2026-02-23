Zelig 30 anni | le anticipazioni comici de il meglio di

Zelig ha celebrato il suo trentesimo anniversario perché il suo cast ha accumulato decenni di risate e successi. La serata di questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, alle 21:40 su Canale 5 presenta il meglio delle performance più memorabili degli ultimi anni. I comici ripropongono i loro sketch più amati per rivivere i momenti più divertenti di tre decenni di comicità. La puntata include anche alcune sorprese e ospiti speciali.

© Tpi.it - Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) de “il meglio di”

Questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda il meglio di Zelig 30, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent'anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.