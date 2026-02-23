Yeman Crippa riscrive la storia | record italiano a Napoli in 59 | 01

Yeman Crippa ha stabilito il nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon con un tempo di 59:01. La sua vittoria deriva da un’intensa preparazione e da una strategia vincente durante la gara. Il trentino, campione europeo di mezza maratona, ha superato il suo precedente primato, dimostrando grande determinazione. La corsa si è svolta su un percorso pianeggiante che ha favorito le sue caratteristiche. La sua prestazione rimarrà impressa nella storia delle corse italiane.

Il campione trentino vola alla Coelmo Napoli City Half Marathon e firma una delle migliori prestazioni europee di sempre Nuovo record italiano per Yeman Crippa, 59:01 alla Coelmo Napoli City Half Marathon. Il trentino, Campione Europeo di mezza maratona in carica, Yemaneberhan “Yeman” Crippa (GS Fiamme Oro Padova), scrive di nuovo la storia e lo fa ancora una volta qui a Napoli sgretolando il suo stesso primato italiano di mezza maratona e di gara del 2022. Una prestazione straordinaria, costruita chilometro dopo chilometro su uno dei percorsi più veloci d’Europa, che consacra definitivamente Yeman Crippa tra i grandi protagonisti del mezzofondo internazionale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

