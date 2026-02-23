Xbox Game Pass includerà in futuro l’abbonamento a World of Warcraft ed altri bonus?

Microsoft sta valutando di aggiungere World of Warcraft e altri bonus all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che costa attualmente 30 dollari. La società vuole rendere l’offerta più interessante per attirare nuovi utenti e mantenere quelli attivi. Tra le ipotesi c’è l’introduzione di contenuti esclusivi e vantaggi speciali per gli abbonati. La mossa mira a rafforzare la posizione del servizio nel mercato dei gaming in abbonamento. Restano da capire come evolveranno le prossime settimane.

Microsoft starebbe studiando nuove modalità per rendere Xbox Game Pass Ultimate più competitivo e giustificare il suo prezzo attuale, pari a 30 dollari (26,99€ in Europa). A rivelarlo è Jez Corden di Windows Central durante il podcast The Xbox Two, riprendendo anche informazioni già emerse in precedenza tramite Tom Warren. L’idea non sarebbe quella di aumentare ulteriormente il costo dell’abbonamento, ma di potenziarne i contenuti inclusi, così da incrementare il valore percepito dagli utenti. Tra le opzioni allo studio figurerebbe un’integrazione significativa: l’inclusione dell’ abbonamento a World of Warcraft direttamente nel pacchetto Ultimate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

