WWE | Presto un cambio di personaggio per Lyra Valkyria?

Recenti indiscrezioni indicano che Triple H sta pianificando un cambio di personaggio per Lyra Valkyria, che ha debuttato nel roster principale ad aprile 2024. La wrestler ha conquistato rapidamente il pubblico, arrivando in finale nel torneo Queen of the Ring e battendo atlete di alto livello come Iyo Sky e Dakota Kai. La mossa mira a dare nuova energia alla sua carriera e a sorprendere i fan. Restano da vedere i dettagli di questa trasformazione.

Secondo recenti indiscrezioni, Triple H presto darà un nuovo personaggio a Lyra Valkyria. Valkyria ha fatto il suo debutto nel roster principale nell’aprile 2024 e ha rapidamente scalato la divisione femminile, raggiungendo la finale del torneo Queen of the Ring e sconfiggendo star del calibro di Iyo Sky e Dakota Kai. Nel gennaio 2025, ha fatto la storia sconfiggendo Kai e diventando la prima campionessa intercontinentale femminile della WWE. Ha raggiunto un altro traguardo nella sua carriera in WWE quando ha vinto il Women’s Tag Team Championship insieme alla rientrante Becky Lynch a WrestleMania 41, detenendo due titoli contemporaneamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Lyra Valkyria verso una svolta epocale nel panorama WWELyra Valkyria sta affrontando un momento decisivo nella sua carriera in WWE, spinta da nuove opportunità e cambiamenti nel settore femminile.

NEVER underestimate the POWER of Lyra Valkyria

