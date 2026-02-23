WWE | Gunther vorrebbe ritirare anche Brock Lesnar

Gunther, noto wrestler, spinge per il ritiro anche di Brock Lesnar, motivato dalla sua lunga carriera e dalla voglia di chiudere in grande. Dopo aver visto Goldberg, Cena e Styles lasciare il ring, il Ring General punta a consolidare il suo dominio con un’ulteriore grande uscita di scena. Questa proposta ha già suscitato reazioni tra gli appassionati, che attendono di scoprire se sarà accolta. La prossima mossa del wrestler potrebbe cambiare gli equilibri del settore.

© Zonawrestling.net - WWE: Gunther vorrebbe ritirare anche Brock Lesnar

Il Ring General Gunther sembra non volersi fermare qui. Dopo i ritiri illustri di Goldberg, John Cena ed AJ Styles, sembra che il wrestler austriaco voglia aggiungere un altro grande nome alla lista: Brock Lesnar. Secondo alcuni rumors, Lesnar potrebbe ritirarsi a SummerSlam il prossimo agosto, dato che lo show si terrà in Minnesota, che a lungo è stato il luogo dove ha vissuto The Beast. Sebbene non ci siano notizie sul possibile avversario di Lesnar, qualora dovesse essere presente, Gunther si è detto molto interessato al match. Il prossimo obiettivo di Gunther. Apparso a “The Morning Shift in Atlanta” per promuovere la puntata di Raw di questa notte, in diretta appunto da Atlanta, a Gunther è stato chiesto chi pensa di voler ritirare adesso che tutti questi nomi celebri si sono ritirati lottando contro di lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net WWE: Royal Rumble 2026, Brock Lesnar, GUNTHER e nuovi volti da NXTIl WWE Royal Rumble 2026 si avvicina, portando con sé grandi attese e novità. Brock Lesnar-Gunther a WrestleMania 42? Meglio non farloA pochi mesi da WrestleMania 42, circolano voci di un possibile incontro tra Brock Lesnar e Gunther. WFW RAW: Gunther vs Brock Lesnar! (WWE Stop Motion) Approfondimenti, notizie e discussioni Quando vi sentite coraggiosi ricordate che esiste un tizio che esce con la figlia di Brock Lesnar - facebook.com facebook