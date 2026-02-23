World of Plenty di Itamar Gilboa l' installazione che rende visibile la fame nel mondo

Itamar Gilboa ha aperto “World of Plenty” nella Project Room del Mic Faenza, puntando l’attenzione sulla disparità tra cibo disponibile e bisogno globale. L’installazione mostra immagini e dati per evidenziare come milioni di persone soffrano la fame mentre altre sprechino risorse alimentari. La mostra invita i visitatori a riflettere sulla distribuzione delle risorse e sulla realtà quotidiana di chi lotta per mangiare. L’evento rimarrà aperto fino a fine marzo.

Sabato 28 febbraio, alle 17, inaugura nella Project Room del Mic Faenza l’installazione World of Plenty dell'artista Itamar Gilboa che esplora il paradosso tra abbondanza e scarsità di cibo nel mondo contemporaneo. In occasione dell’inaugurazione, Gilboa presenterà una performance dal vivo unica, realizzata appositamente per la mostra al Mic, in dialogo con Part One, la prima parte del suo nuovo film, qui in anteprima. Da oltre quindici anni, Itamar Gilboa (NL) indaga i sistemi alimentari, la responsabilità ambientale e le disuguaglianze globali. La sua ricerca, iniziata con il Food Chain Project, un’indagine autobiografica sul consumo personale, si è progressivamente trasformata in una riflessione critica sulla distribuzione globale del cibo, sugli sprechi e sulla scarsità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

