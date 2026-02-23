World of Plenty di Itamar Gilboa l' installazione che rende visibile la fame nel mondo

Itamar Gilboa crea l’installazione “World of Plenty” per mostrare la distanza tra l’abbondanza e la fame globale. La causa risiede nella distribuzione iniqua delle risorse alimentari, che lascia molte persone senza cibo. L’opera, inaugurata sabato 28 febbraio al Mic Faenza, utilizza immagini e oggetti per rappresentare questa contraddizione. La mostra invita a riflettere su come le scelte di consumo influenzano il problema. L’esposizione resterà aperta fino a fine marzo.

Sabato 28 febbraio, alle 17, inaugura nella Project Room del Mic Faenza l'installazione World of Plenty dell'artista Itamar Gilboa che esplora il paradosso tra abbondanza e scarsità di cibo nel mondo contemporaneo. In occasione dell'inaugurazione, Gilboa presenterà una performance dal vivo unica, realizzata appositamente per la mostra al Mic, in dialogo con Part One, la prima parte del suo nuovo film, qui in anteprima. Da oltre quindici anni, Itamar Gilboa (NL) indaga i sistemi alimentari, la responsabilità ambientale e le disuguaglianze globali.

