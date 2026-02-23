whatsapp potrebbe essere la prossima app android a supportare resume su windows 11

Whatsapp sta lavorando per integrare la funzione di resume su Windows 11, causa di questa novità è l'obiettivo di migliorare l’esperienza di utilizzo tra dispositivi. L’analisi evidenzia come questa novità permetterà agli utenti di riprendere le conversazioni da dove si sono interrotti, senza perdere tempo. La possibilità di gestire le chat tra smartphone e PC si avvicina, segno di un’attenzione crescente alle esigenze di connessione continua.

un’analisi sintetica esamina l’ integrazione di whatsapp con cross?device resume nel contesto di windows 11. l’obiettivo è comprendere lo stato attuale, le potenziali modalità di impiego e l’impatto sull’uso quotidiano, evitando assunzioni non supportate dalla fonte. whatsapp e cross-device resume: contesto e stato attuale. la funzione cross?device resume ha esteso il supporto inizialmente a OneDrive, per poi includere Office, Edge e Spotify nel Release Preview Channel. tra le prossime integrazioni possibili si cita whatsapp come candidato, anche se l’implementazione non risulta operativa al momento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

WhatsApp potrebbe offrire un abbonamento opzionale a pagamento per eliminare le pubblicitàWhatsApp potrebbe presto offrire agli utenti un modello opzionale a pagamento per utilizzare l’app senza pubblicità: lo suggeriscono le ultime tracce di codice individuate nella versione beta 2.26.3.9 ... it.blastingnews.com

Arriva la pubblicità su WhatsApp, sarà simile a quella di MessengerAnche per il tanto amato WhatsApp potrebbe essere arrivata l’ora della pubblicità. L’agenzia di stampa britannica Reuters è entrata in possesso di un documento segreto nel quale è specificata ... 105.net

: Secondo gli ultimi rumor, su WhatsApp potrebbe arrivare una modalità per nascondere o oscurare messaggi specifici nelle conversazioni, una funzione pensata per maggiore pri - facebook.com facebook