Voucher ferroviari per familiari dei detenuti la Regione lancia misura di sostegno | Misura di civiltà

La Regione Siciliana ha deciso di offrire voucher ferroviari da 50 euro ai familiari dei detenuti, per facilitare i colloqui con i loro cari. La misura nasce per aiutare le famiglie che affrontano difficoltà economiche a raggiungere le carceri dell’isola. Questo supporto mira a ridurre le difficoltà pratiche di chi desidera mantenere i legami con i propri familiari in carcere. La proposta si rivolge a chi ha regolare autorizzazione ai colloqui.

Biglietti da 50 euro per raggiungere carceri locali, frutto dell’accordo tra Garante regionale e Trenitalia, per facilitare colloqui e accompagnare il percorso di reinserimento sociale dei detenuti La Regione Siciliana introduce un sostegno concreto alle famiglie dei detenuti in difficoltà economiche, con l’erogazione di voucher ferroviari del valore nominale di 50 euro destinati a ciascun familiare autorizzato a partecipare ai colloqui periodici con i propri cari nelle carceri dell’Isola. L’iniziativa è il risultato dell’accordo siglato tra il Garante regionale per la tutela dei diritti dei detenuti, Antonino De Lisi, e Trenitalia, ufficializzato questa mattina a Palazzo d’Orléans alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani e del direttore regionale Trasporto Sicilia Pasquale Cammisa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

