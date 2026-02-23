Voti Roma-Cremonese | Cristante leader Ndicka e Pisilli confermano Thorsby spreca

Cristante ha segnato il gol decisivo durante Roma-Cremonese, partita che ha messo in evidenza la carenza di precisione di Thorsby. Ndicka e Pisilli hanno confermato il loro buono stato di forma, contribuendo alla vittoria dei giallorossi. La Cremonese ha tentato di reagire, ma ha sprecato alcune opportunità importanti. La partita si è conclusa con un risultato stretto, lasciando incerte le prospettive di entrambe le squadre.

La sfida tra Roma e Cremonese, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526, ha visto un confronto equilibrato tra due squadre con obiettivi diversi in campionato. La partita è stata caratterizzata da intensità e impegno, con un risultato che premia la compattezza difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni offensive. I protagonisti in campo hanno mostrato diverse sfumature di livello e rendimento, determinando un punteggio complessivo che rispecchia il predominio di alcuni elementi su altri. Nel reparto tra i pali, Svilar si è distinto con una prestazione solida, meritando un voto di 6.5. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pagelle Roma Cremonese: Thorsby spreca, Ndicka e Pisilli no. Cristante è eterno VOTIThorsby commette un errore che costa alla Roma, mentre Ndicka e Pisilli si distinguono per impegno e precisione.

Diretta gol Serie A LIVE: Cristante, Ndicka e Pisilli decidono Roma CremoneseCristante, Ndicka e Pisilli hanno segnato i gol decisivi nella partita tra Roma e Cremonese, determinando il risultato finale.

I voti di Roma-Cremonese al fanta: Cristante da urlo, Ndicka come Malen! Wesley come Bonazzoli e LupertoTutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione di Leghe Fantacalcio. Di seguito, tutte le decisioni sui voti con il tabellino delle partite già disputate fino a qui ... msn.com

Quando si gioca Roma - Cremonese?Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Cremonese: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

