Vonn spiega perché ha voluto partecipare alle Olimpiadi nonostante l'infortunio | le bastano i numeri

Vonn ha deciso di partecipare alle Olimpiadi nonostante l'infortunio, spinta dal desiderio di dimostrare il suo impegno e la sua determinazione. Dopo aver ricevuto pressioni per lasciare il posto ad altri, la sciatrice ha spiegato che i numeri e le sfide affrontate sono ciò che la motivano a continuare. La sua scelta nasce dalla volontà di dimostrare che il sacrificio vale sempre la pena. La sua presenza sulla neve rappresenta un messaggio forte per tutti.

Molte persone avevano chiesto a Vonn di cedere il posto alle Olimpiadi dopo l'infortunio, ma per la prima volta la sciatrice rompe il silenzio: "Per tutti quelli che non capiscono cosa significhi guadagnarsi un posto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Crans Montana ha voluto la discesa libera nonostante il lutto ma viene fermata perché cadono tutte (anche Vonn)La discesa libera a Crans Montana si era annunciata come uno degli eventi più attesi della stagione.

Lindsey Vonn, caduta choc ma assegno sicuro: perché guadagnerà 200mila dollari nonostante l’infortunioLindsey Vonn si è fatta male durante la sua ultima discesa a Milano-Cortina 2026, cadendo in modo brutale.

Vonn scierà col crociato rotto, molti lo hanno fatto prima di lei anche se non lo dicono (New York Times)Nel calcio sarebbe impossibile, ma nello sci in molti ci provano. E poi lei a 41 anni ha una muscolatura impressionante che può compensare ... ilnapolista.it

Solo cinque pollici. Crociato, non...: Vonn spiega e commuove. Spunta il commento di SinnerLa campionessa statunitense si è aperta sui social con un lungo post per raccontare le sue emozioni dopo la brutta caduta alle Olimpiadi ... tuttosport.com

C'è bisogno di aggiungere altro per spiegare questa impresa olimpica Fede toglie il primato al norvegese Aksel Lund Svindal (attuale allenatore di Vonn), vincitore della discesa libera di Pyeongchang a 35 anni e 51 giorni. x.com

