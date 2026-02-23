Volturno e Garigliano ai raggi X per i due dispersi stop alle ricerche di Massimiliano

I vigili del fuoco di Caserta cercano senza sosta due persone scomparse nei fiumi Volturno e Garigliano, a causa di recenti allagamenti che hanno complicato le operazioni. Le squadre hanno ispezionato le acque con droni e motoscafi, ma le ricerche di Massimiliano sono state interrotte per motivi di sicurezza. Le operazioni continuano per individuare gli altri dispersi e chiarire le circostanze dell’incidente. Le ricerche proseguono con attenzione in questa zona critica.

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per gli 'scomparsi' nel Volturno e Garigliano. Vertice in prefettura per la sospensione delle attività per il 54enne di Gioia Sannitica I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono impegnati senza sosta nelle ricerche dei due dispersi nel fiume Volturno e nel fiume Garigliano. Si tratta del 75enne di Torre Annunziata Giacomo Trotta, gettatosi nelle acque del Volturno dal Ponte Romano a Capua durante i festeggiamenti del Carnevale e di T.C., 78enne di Galluccio gettatosi dalla Diga dell'Enel lo scorso 20 febbraio nel comune di Rocca d'Evandro nelle acque del Garigliano dopo aver lasciato una lettera in auto.