Volontariato in carcere l' incontro ad Azzano

Un incontro sulla solidarietà in carcere ha portato alla luce il ruolo dei volontari, motivato dalla volontà di offrire supporto concreto ai detenuti. La serata ha coinvolto persone interessate a conoscere meglio le attività di volontariato e il loro impatto nelle strutture penitenziarie. I partecipanti hanno ascoltato testimonianze e spiegazioni su come si possa contribuire alla riabilitazione e al reinserimento sociale. La serata si è conclusa con un invito a scoprire nuove modalità di aiuto.

“Ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt. 25,36). La Pastorale Carceria, insieme alla Associazione Carcere e Comunità propone una serata di conoscenza e informazione rivolta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del carcere e scoprire come offrire un aiuto concreto ai detenuti e alle loro famiglie. Una occasione per conoscere più da vicino una realtà spesso nascosta, ma che ci interpella profondamente, come cristiani e come membri della società civile. L'incontro si terrà mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 20.30 presso l'Oratorio di Azzano Decimo. Un invito aperto a chi desidera mettersi in gioco e diventare membro della associazione, condividendo un servizio di ascolto, presenza e sostegno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Carabinieri morti a Castel d’Azzano, Luisa Ramponi lascia ospedale e va in carcere Leggi anche: Strage di Castel d’Azzano, Maria Luisa Ramponi lascia l’ospedale e va in carcere: come sta e quando sarà interrogata Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Marche, San Vincenzo De Paoli, 55 volontari da nove regioni al corso Essere Presenza nel mondo del carcere; Volontariato in carcere, l'incontro ad Azzano; Essere presenza nel mondo del carcere: oltre cento iscritti da tutta Italia al percorso di formazione per volontari; La lotteria dei trasferimenti penitenziari. Il giro d'Italia dei detenuti dell'alta sicurezza (di C. Cacciani). Essere presenza nel mondo del carcere, convegno ad AnconaRoma, 10 feb. (askanews) – Si concluderà il 14 febbraio il percorso di formazione Essere presenza nel mondo del carcere, promosso dai Volontari della Società di San Vincenzo De Paoli delle Marche, c ... askanews.it Lunedì apre il carcere minorileDa lunedì ci saranno nuove presenze al minorile. A dirlo, ieri pomeriggio, nel corso del convegno in Gran Guardia Carcere di Rovigo: realtà, priorità, necessità, possibilità, organizzato dalle ... polesine24.it Un direttivo allargato ieri sera @damario_prisonpub per raccontarci la vita dei nostri servizi di volontariato, raccogliere qualche disponibilità e condividere della riunione avuta con la direzione del carcere di Busto Arsizio Facciamo comunità, ci meritano - facebook.com facebook