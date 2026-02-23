Volley su fino al 2029 | tutti i diritti acquisiti e rinnovati

DaZN ha rinnovato i diritti per la trasmissione della pallavolo europea fino al 2029, rafforzando la sua presenza nel settore. La decisione deriva dall’aumento dell’interesse del pubblico e dalla crescita delle competizioni internazionali. L’azienda garantirà la trasmissione di tutti gli incontri più importanti, inclusi i campionati e le fasi finali. Con questa mossa, DAZN mira a soddisfare le aspettative degli appassionati e a consolidare la sua leadership.

Nel quadro della pallavolo europea, DAZN consolida la sua posizione di riferimento offrendo una copertura integrale delle competizioni principali. L’accordo rinnovato garantisce i diritti della CEV Champions League maschile e femminile per altre tre stagioni, fino al 2029, e contempla l’acquisizione delle prossime due edizioni degli Europei maschili e femminili nel 2026 e nel 2028, grazie all’intesa con Infront, partner di distribuzione e service provider della CEV. Gli incontri delle squadre italiane, sia in campo maschile sia in quello femminile, saranno visibili su DAZN insieme agli appuntamenti di rilievo della CEV Champions League e al Campionato Europeo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

CEV Champions League ed Europei volley su DAZN fino al 2029DAZN ha rinnovato i diritti della CEV Champions League fino al 2029 e ha acquisito anche gli Europei di volley del 2026 e 2028, rafforzando così la sua offerta nel settore multisport.

Leggi anche: DAZN rinnova per l’Italia i diritti delle competizioni FIBA fino al 2029

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il Volley Modena non concretizza le occasioni e cade 3-0 a Marsala; Non è ancora finita!; Smi Roma volley, battuta d'arresto con la capolista Valsabbina Brescia; Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri Perugia - Reale Mutua Fenera Chieri: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta.

Tutto il grande volley europeo rimane su DAZN fino al 2029Rinnovati i diritti della CEV Champions League maschile e femminile per i prossimi tre anni e acquisite le prossime due edizioni degli Europei maschili e femminili (2026 e 2028) ... dazn.com

La MedTrade Volley Palermo torna a vincere: al PalaOreto è 3-1 sulla Covei Alus AcicastelloNella sedicesima giornata del campionato di Serie B2 femminile, una prova di carattere e continuità, con le giallazzurre capaci di dominare il terzo set e gestire con lucidità il finale del quarto ... palermotoday.it

Il grande Volley europeo ancora su DAZN fino al 2029! Dalla CEV Champions League maschile e femminile Ma anche la CEV Cup, Challenge Cup e il Beach Volley E soprattutto le prossime due edizioni degli Europei maschili e femminili Guar x.com

SERIE A2, CONSAR VS LAGONEGRO! È tempo di Match Day! Ci aspetta la trasferta contro @rinascitavolleylagonegro . Pronti a dare tutto fino all’ultimo punto! Rinascita Volley Lagonegro Domenica 15 Febbraio 16.00 PalaSport Villa D’Agri - Marsic - facebook.com facebook