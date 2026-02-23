Volley Serie B C D La MoRe ancora vincente L’Ama di misura sui Vigili

La vittoria della Mo.Re nel campionato di Serie B deriva dalla loro efficace strategia in campo. La squadra ha dominato il match contro un avversario diretto, conquistando tre punti importanti. L’Ama ha invece ottenuto un successo di misura contro i Vigili, grazie a un finale combattuto. La giornata del volley reggiano si apre con quattro vittorie su quattro anticipi, ma nel pomeriggio alcune partite si sono complicate. La stagione prosegue con sfide ancora da affrontare.

Parte bene la giornata del volley reggiano con quattro vittorie nei quattro anticipi, poi nella giornata piena le cose vanno così così. SERIE B. La MoRe Volley trova il filo conduttore del girone di ritorno, andando a imporsi 3 a 0 (25, 23, 22) sulla Vero Volley. La mista del Secchia ora è nona. SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali si sbarazza della Moma Anderlini Modena per 3 a 0 (12, 15, 20), mentre la Fos CVR cade malamente a Scandicci sempre 3 a 0, dopo un lungo primo set perso 28-30 e poi gli altri a 21 e 22. Campagnola è terza, CVR ottava. SERIE B2. Stessa sorte per la ICaRe Cavriago che perde a Castelmaggiore dalla VBT Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

