Volley Rubicone espugna Montorio e resta in testa alla classifica

Rubicone ha vinto a Montorio per via di un’ottima prestazione in campo, conquistando un netto 3-0. La squadra ha dominato l’incontro fin dai primi scambi, mantenendo alta la concentrazione. La vittoria permette ai ragazzi di rimanere saldamente in testa alla classifica, rafforzando la loro posizione. La partita ha visto un attacco efficace e una difesa solida, lasciando pochi spazi agli avversari. La prossima sfida si avvicina.

La squadra di coach Mascetti ha interpretato la gara con grande maturità, facendo la differenza soprattutto dai nove metri Prestazione autoritaria della Sab Group Rubicone che si impone a Montorio con un netto 3-0, confermandosi in vetta alla classifica. La squadra di coach Mascetti ha interpretato la gara con grande maturità, facendo la differenza soprattutto dai nove metri: il servizio flot dei gialloblù ha messo costantemente in difficoltà la ricezione abruzzese, indirizzando l’inerzia del match fin dalle prime battute. Mascetti parte con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, Malual e Nori al centro, Bellomo e Pascucci in banda, Ferraro libero. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

