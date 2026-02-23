volley la pallavolo grosseto si arrende alla capolista

La Pallavolo Grosseto ha perso contro la capolista Cascina a causa di una partita emozionante che si è conclusa al quinto set. Le ragazze di coach Alberti hanno combattuto con determinazione, portando a casa un punto prezioso in un campo difficile. La sfida si è decisa soltanto nel finale, con un punteggio di 3-2. La squadra si prepara ora per la prossima partita, consapevole dei propri mezzi.

Bella prova, seppur con sconfitta, per la Pallavolo Grosseto nel girone B di serie C femminile. Le ragazze di coach Elisabetta Alberti (foto) hanno ceduto 3-2 (23-25, 25-18, 23-25, 25-18, 16-14) sul campo della capolista Pallavolo Cascina portando via un punto importante da un campo difficilissimo. Bella prestazione delle grossetane che avrebbero meritato anche la vittoria. "Quando giochi con la prima è sempre un terno al lotto – ha detto coach Alberti -, loro erano brave e per fare un punto ne dovevamo almeno tre. Noi siamo contenti, le ragazze sono cresciute e torniamo a casa con un punto importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini si arrende alla legge della capolista RavennaNel match valido per la Serie B femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta la capolista Ravenna.

Pallavolo Grosseto News

Formazione Under 18 femminile. Pallavolo Grosseto. Argento che contaSi è chiuso con una grande medaglia d’argento il campionato Under 18 del Basso Tirreno per la Pallavolo Grosseto. lanazione.it

