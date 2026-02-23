Volley i migliori italiani della 21ma giornata di Superlega Giannelli e Porro regie d’autore Quanto cresce Barotto!

Simone Giannelli ha brillato nella 21ª giornata di Superlega, contribuendo alla vittoria di Perugia nel match di Verona grazie a una prestazione determinante in regia. La sua abilità nel dirigere l’attacco ha messo in difficoltà gli avversari e ha portato i biancorossi alla conquista di punti importanti. Con una gestione precisa e decisioni rapide, Giannelli ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo chiave nel torneo. La partita ha confermato la sua crescita come uno dei leader in campo.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 21ª GIORNATA DI SUPERLEGA. SIMONE GIANNELLI: Il solito inafferrabile Giannelli che contribuisce con una grande partita alla vittoria di Perugia nel big match di Verona e trascina gli umbri alla vittoria nella regular season. PAOLO PORRO: Decisivo il suo apporto in regia per Piacenza che vince il big match con Trento e fa un bel balzo in avanti in classifica TOMMASO BAROTTO: Come cresce bene questo ragazzo che ha attraversato anche momenti difficili in questa stagione ma sta chiudendo con grande continuità. Nella sconfitta al tie break di Cisterna contro Civitanova mette a segno 29 punti con il 58% in attacco e 3 muri. 🔗 Leggi su Oasport.it

