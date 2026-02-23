Volley brutta sconfitta per Follonica Rossi | Male su tutti i fondamentali
La Pallavolo Follonica ha subito una pesante sconfitta contro il Sales Volley Firenze, che ha vinto 3-0 senza lasciar spazio a dubbi. La squadra di Rossi ha mostrato difficoltà in tutti i fondamentali, peggiorando le prestazioni rispetto alle ultime gare. La sconfitta si è verificata durante uno scontro diretto importante per la salvezza, lasciando i giocatori con molte preoccupazioni. La prossima partita deciderà il futuro della squadra in questa stagione.
Sconfitta senza scusanti per la Pallavolo Follonica che, nello scontro salvezza della sedicesima giornata di serie C, cede nettamente 3-0 sul campo del Sales Volley Firenze. Prestazione sottotono e che rischia di complicare la corsa salvezza delle ragazze di coach Rossano Rossi sconfitte 2521, 2514,2520. La Pallavolo Follonica è partita benino nel primo set per poi però perdere punti di riferimento ed iniziare con una serie di errori importanti che hanno dato fiducia alla formazione di casa, lasciando invece nel marasma generale la formazione follonichese. La formazione di Rossi, perso il primo set, invece di rimboccarsi le maniche ha giocato ancora peggio nella seconda frazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Follonica ospita il Montebianco Volley. Rossi: "Qualche assenza, ma serve la vittoria"
