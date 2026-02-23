Volley brutta sconfitta per Follonica Rossi | Male su tutti i fondamentali

La Pallavolo Follonica ha subito una pesante sconfitta contro il Sales Volley Firenze, che ha vinto 3-0 senza lasciar spazio a dubbi. La squadra di Rossi ha mostrato difficoltà in tutti i fondamentali, peggiorando le prestazioni rispetto alle ultime gare. La sconfitta si è verificata durante uno scontro diretto importante per la salvezza, lasciando i giocatori con molte preoccupazioni. La prossima partita deciderà il futuro della squadra in questa stagione.