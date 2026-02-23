Vivi forte nel ricordo di Sara | Un progetto che è un inno alla vita

Marco ha creato il progetto “Vivi Forte” per ricordare la moglie Sara, scomparsa due anni fa a causa di problemi di salute. La iniziativa coinvolge i figli e mira a promuovere uno stile di vita attivo e positivo. Don Mauro Angelini ha spiegato che il progetto rappresenta un modo per celebrare la forza e la vitalità di Sara. La prima attività si è svolta in un parco locale, attirando numerosi partecipanti.

"Vivi Forte è un inno alla vita". Così don Mauro Angelini spiega il progetto sportivo voluto da Marco per onorare la moglie Sara Ubaldinelli, scomparsa per cause naturali due anni fa, e dai suoi figli. Ed il progetto che fa della lealtà e della generosità il suo credo, nato perchè "aiuta a trovare la forza di andare avanti" è anche una squadra che conquista risultati: al primo campionato autunnale di calcio a sette Vivi Forte centra subito un doppio obiettivo: promozione alla categoria superiore e Coppa disciplina (quest’ultima era la più attesa), con un coefficiente che è il migliore di tutti i gironi e le categorie del campionato Csi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Vivi Forte”, un capolavoro di sport e umanità nel nome di SaraSara ha dato vita a “Vivi Forte”, un progetto che unisce sport e solidarietà.

Perugia, dal lutto alla rinascita: Vivi Forte vince e onora la memoria di Sara sul campo.A Perugia, Vivi Forte nasce per onorare la memoria di Sara Ubaldinelli, scomparsa prematuramente a causa di una malattia.

