Vittime del silenzio | a teatro lo spettacolo di danza di Leggere per ballare contro la violenza di genere

Il Teatro Alighieri presenta “Vittime del Silenzio” di “Leggere per ballare” dopo che la violenza di genere ha causato molte sofferenze tra le donne. Lo spettacolo di danza, in scena mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, intende sensibilizzare il pubblico su questo problema ancora troppo diffuso. La rappresentazione mira a far riflettere sulla difficoltà delle vittime di parlare e denunciare le violenze subite. La messinscena coinvolge studenti e professionisti del settore.

Mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, il Teatro Alighieri ospita lo spettacolo "Vittime del Silenzio" promosso dalla Federazione nazionale associazioni Scuole di Danza. Protagonisti dello spettacolo saranno gli allievi delle scuole di danza del territorio. L'evento rientra nel progetto "Leggere per ballare", lo spettacolo tratta il tema della violenza nei riguardi delle donne nella storia, e del silenzio che nella storia ha dominato gli episodi di violenza domestica, lo stupro di guerra ed etnico, le mutilazioni, i femminicidi. Quanto dura un silenzio Pochi secondi possono durare un'eternità. Spesso le vittime di violenza restano in silenzio perché terrorizzate, nelle testimonianze si legge che è come se la propria mente si estraniasse dal corpo e fosse spettatrice dell'orrore.