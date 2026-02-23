Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Il palazzo Fizzarotti ha aperto le sue porte sabato 28 febbraio alle 17.30 per una visita guidata, attirando appassionati di architettura e storia locale. La scelta di organizzare l’evento nasce dalla volontà di mostrare gli ambienti eleganti e i dettagli decorativi ancora intatti di fine Ottocento. I partecipanti hanno potuto esplorare stanze ricche di storia e scoprire le particolarità di un edificio che conserva il fascino di un’epoca passata.

Sabato 28 febbraio ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn'occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell'eclettismo di fine Ottocento.Cosa visiteremo:• Salone del Camino (attualmente in restauro)• Facciata appena restaurata• Salone del Lavoro e delle Arti• Salone del Direttorio• Bagno in stile neo-vittoriano• Salone neogotico• Salone degli SpecchiPunto di incontro: Piazza Garibaldi (ingresso giardini, lato Corso Vittorio Emanuele II)Costo: 16€ (comprensivo di ingresso e visita guidata) – 5€ per i minoriÈ vietato indossare scarpe con tacco e scattare fotografie all'interno del palazzo.