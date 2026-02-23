vis passetto avanti ma ora devi correre

La Vis ha ottenuto un pareggio grazie alla determinazione dimostrata nonostante l’assenza di cinque titolari chiave. La squadra ha mostrato compattezza e spirito di gruppo, resistendo agli attacchi avversari e conquistando un punto importante. La mancanza di alcuni giocatori ha messo alla prova la rosa, ma il gruppo ha reagito con orgoglio. Ora, la squadra deve migliorare la velocità e la precisione per proseguire il cammino.

Un pareggio confortante. Nonostante l’assenza di cinque titolari la Vis contro la Torres non si è scomposta. Ha chiuso in crescendo una gara in cui sono stati coinvolti ben sette under. I subentrati Leonardo Franchetti Rosada, classe 2007, e Alessandro Ventre, classe 2006, con agilità e tecnica hanno infatti spostato l’inerzia del finale di gara dalla parte biancorossa, rendendosi protagonisti dell’occasione che in casa Vis provoca più rimpianti. A cinque dal termine Rosada con un cross al bacio aveva infatti trovato Ventre liberissimo in piena area. Un controllo difettoso non ha però permesso all’ex Juventus Next Gen di trovare il primo gol in maglia biancorossa e regalare alla Vis tre punti che sarebbero comunque stati immeritati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

