Violenze e minacce per garantire ai cinesi la priorità nella richiesta di protezione internazionale | indagati in due

Un giro di minacce e violenze ha spinto alcuni individui a imporre la priorità ai cittadini cinesi nelle richieste di protezione internazionale. La Squadra Mobile di Prato ha smantellato questa rete, che sfruttava la paura e la pressione per ottenere vantaggi illegali. Durante le indagini, sono emersi episodi di intimidazione e richieste di denaro. Due persone sono state inserite nel mirino delle autorità per aver gestito il sistema con metodi violenti. La vicenda continua a essere al centro delle indagini.

PRATO – Un vero e proprio ‘racket delle file’ quello smantellato all’alba di oggi (23 febbraio) dalla Squadra Mobile di Prato, che ha messo fine a un lucroso e violento giro d’affari che gravitava intorno agli accessi all’ufficio immigrazione della Questura. Al centro dell’inchiesta della procura di Prato si trovano due cittadini cinesi di 47 anni, ritenuti i promotori di un sistema gerarchico che controllava ogni lunedì mattina l’accesso alle procedure per ottenere il permesso di protezione internazionale. Il meccanismo, oliato da mesi di attività illecita, era tanto semplice quanto spietato: i richiedenti di origine cinese pagavano ai due indagati cifre variabili tra i mille e i 1500 euro per garantirsi un posto utile in graduatoria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

