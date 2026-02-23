Violento scontro familiare | 31enne aggredisce padre e carabinieri

Un uomo di 31 anni ha preso a calci e pugni il padre e poi ha aggredito i carabinieri intervenuti per calmarlo, a Lido di Spina. La scena si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì, quando i militari sono arrivati dopo aver ricevuto diverse chiamate di emergenza. L’uomo ha tentato di scappare, ma è stato subito fermato e portato in caserma. I vicini hanno assistito a un episodio di forte tensione.

Un uomo aggredisce il padre e poi i carabinieri a Lido di Spina: bloccato e arrestato. La notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio, i carabinieri sono intervenuti a Lido di Spina, nel ferrarese, per una violenta lite familiare. Sul posto hanno trovato un uomo di 31 anni, noto alle forze dell’ordine per precedenti interventi, in forte stato di alterazione. Durante il tentativo di calmare la situazione, il 31enne ha aggredito fisicamente i militari e proferito minacce esplicite. A causa della sua corporatura robusta e della pericolosità dimostrata, i carabinieri sono stati costretti a immobilizzarlo dopo alcuni istanti concitati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lite familiare degenera, figlio si scaglia contro il padre e poi aggredisce i carabinieriUna normale lite familiare è sfociata in un episodio di violenza, con il figlio che si è scagliato contro il padre e ha successivamente aggredito i carabinieri intervenuti.

Brindisi: Detenuto aggredisce 5 agenti, scontro violento in carcere.Un detenuto nel carcere di Brindisi ha aggredito cinque agenti durante un tentativo di controllo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Ansia per Loftus-Cheek dopo uno scontro violento con Corvi, che era in uscita Tutte le attenzioni sono sulla salute dell'inglese, ma in ogni caso secondo il Milan c'era calcio di rigore - facebook.com facebook

Ansia per #LoftusCheek dopo uno scontro violento con Corvi, che era in uscita Tutte le attenzioni sono sulla salute dell'inglese, ma in ogni caso secondo il #Milan c'era calcio di rigore #MilanParma x.com