Villa Pamphili figlia Kaufmann Andromeda a digiuno per giorni interi prima di omicidio traumi su capo della piccola di 81cm e 9,6kg

Il fatto che la madre di Andromeda, Anastasia Trofimova, sia morta almeno due giorni prima della piccola, deriva dall’autopsia condotta sul suo corpo. La causa sembra essere legata a traumi riportati alla testa, mentre la bambina, lunga appena 81 centimetri e pesante 9,6 chilogrammi, era rimasta senza cibo per diversi giorni prima dell’omicidio. La scena del crimine rivela segni di violenza e un lungo periodo di digiuno forzato sulla piccola.

I risultati dell'esame autoptico condotto sul corpo della giovane russa Anastasia Trofimova, compagna di Kaufmann e madre di Andromeda, hanno rivelato che è stata uccisa almeno due giorni prima della figlioletta. La morte, secondo i periti, sarebbe stata causata anche per la donna da un violento str.