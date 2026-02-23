Villa Arconati dove nascono i videoclip dei big di Sanremo | visite guidare sui set

Villa Arconati ha dato origine ai videoclip di alcuni artisti di Sanremo, attirando registi alla ricerca di scenari suggestivi. La causa è la bellezza architettonica e il fascino storico del sito, che rendono perfetto lo sfondo per produzioni musicali. Le visite guidate sui set mostrano i dettagli curati delle riprese e l’attenzione degli artisti alla location. La villa continua a essere un punto di riferimento per le produzioni artistiche in cerca di ambientazioni uniche.

Bollate (Milano), 23 febbraio 2026 – C'è un luogo, alle porte di Milano, che negli anni sembra aver portato fortuna agli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo: è Villa Arconati di Castellazzo di Bollate. E' qui, nelle sontuose sale e nel giardino della piccola Versailles, che molti di loro hanno registrato i propri videoclip e, poco dopo, conquistato il podio del festival di Sanremo. Quest’anno, nella settimana dedicata al Festival, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio alle ore 15 la Fondazione Augusto Rancilio organizza delle speciali visite guidate agli ambienti che sono stati il set dei video musicali degli artisti più amati del panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

