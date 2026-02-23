Vigili del fuoco aggrediti | furia inaudita a Castellammare di Stabia

Un gruppo di persone ha aggredito i vigili del fuoco di Castellammare di Stabia durante un intervento notturno il 23 febbraio, mentre spegnevano un incendio su un camion a Santa Maria la Carità. La furia degli aggressori ha causato tensione tra i soccorritori, che sono stati spintonati e colpiti. I pompieri hanno dovuto gestire anche le conseguenze dell’assalto, che ha ritardato l’intervento e messo a rischio la sicurezza stessa. La vicenda ha suscitato grande sconcerto tra i residenti.

L’aggressione che ha scosso i vigili del fuoco di Castellammare di Stabia. Era il turno notturno del 23 febbraio quando la squadra dei vigili del fuoco di Castellammare di Stabia è intervenuta per domare un incendio su un camion a Santa Maria la Carità. Quello che avrebbero dovuto affrontare, però, non era solo il fuoco, ma anche l’odio gratuito di una decina di persone, tra uomini e donne, che si sono scagliate contro di loro con violenza inaudita. L’autista del mezzo è stato il primo bersaglio di questa furia ingiustificata. Malmenato con una ferocia che ha lasciato tutti senza parole, ha dovuto affrontare colpi e insulti prima che i suoi colleghi accorressero in sua difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vigili del fuoco aggrediti da facinorosi nel NapoletanoUna decina di facinorosi, tra cui donne e uomini, hanno aggredito i vigili del fuoco intervenuti a Santa Maria la Carità per un incendio di un camion.

Apre Stabia Scavi, la nuova stazione di Castellammare di StabiaÈ stata inaugurata la nuova stazione di Castellammare di Stabia, un investimento chiave per migliorare il sistema di trasporto regionale e promuovere la valorizzazione dell’area archeologica locale, offrendo maggiori servizi e collegamenti ai cittadini e ai visitatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Crans-Montana, i dubbi sui ruoli e responsabilità dopo la prima settimana di confronto in aula; Civitanova Marche, ritrovato corpo del giovane che si è gettato nel porto dopo aver picchiato la madre; Aggressione ieri sera in via Molino a Vento, denunciato un uomo; Sassi contro il treno in corsa: 14enne arrestato dopo l’aggressione ai carabinieri.

Uil, vigili del fuoco aggrediti da facinorosi nel NapoletanoStanotte la squadra di Vigili del fuoco di Castellammare di Stabia, intervenuta per l'incendio di un camion a Santa Maria la Carità ha subìto una violenta aggressione fisica da parte di una decina di ... ansa.it

Violenta aggressione ai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendioAggredita la squadra di Castellammare di Stabia in servizio sul territorio metropolitano; la denuncia ... napolitoday.it

Incendio nella notte ad Ascoli, intervento dei vigili del fuoco: tetto danneggiato e locali inagibili - facebook.com facebook